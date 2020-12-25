Премьер Армении Пашинян готов уйти в отставку "по решению народа"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян , утративший популярность и доверие народа после поражения в Нагорном Карабахе, объявил в Facebook о готовности уйти в отставку, сообщает Lenta.ru.

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По словам главы Армении, оппозиция также не заслужила поддержки народа, несмотря на огромные финансовые и медиаресурсы. Единственным способом решить политический кризис в стране будут внеочередные парламентские выборы. "Готов продолжить руководство Республики Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа", — заявил он.

Пашинян предложил провести выборы в 2021 году, но не назвал точных сроков и призвал "все заинтересованные силы" к обсуждению вопроса.

27 сентября 2020 года началось очередное вооруженное столкновение в Нагорном Карабахе, которая продлилось до 10 ноября, когда главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по которому Азербайджан получил контроль над тремя районам непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и оставил за собой занятые позиции.. В Армении такое решение восприняли как капитуляцию.

В связи с этим с 10 ноября в Ереване начались акции протеста с призывом к Пашиняну уйти в отставку. Тысячи митингующих регулярно собираются у здания правительства, перекрывают дороги правительственному кортежу и не пускают премьера на кладбище. Протестующих поддерживают известные государственные деятели, в том числе бывшие главы спецслужб.

Лидер бархатной революции в Армении Никол Пашинян стал премьер-министром страны с 8 мая 2018 года после серии массовых акций протеста прротив действующего премьера Саргсяна.