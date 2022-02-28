Премьер Джонсон отказался запрещать телеканал RT в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг возможный запрет властей на деятельность в стране телеканала RT (ранее — Russia Today) финансируемого правительством России. "Мы следуем следующему принципу: мы не даем политикам права запрещать ту или иную медиаорганизацию", — заявил он журналистам в Соборе святого семейства в изгнании в Лондоне в воскресенье, 27 февраля, сообщает агентство dpa.

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В то же время Джонсон указал, что распространяемый в настоящее время RT материал, по его мнению, "наносит большой ущерб истине". Глава британского правительства добавил, что национальному медиарегулятору Ofcom стоит проверить, соответствует ли вещатель стандартам.

Несколькими часами ранее министры иностранных дел стран Евросоюза договорились запретить в ЕС вещание Sputnik и RT, а также всех их дочерних компаний. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен особо выделила токсичную и вредную дезинформацию этих СМИ. Решение Брюсселя относится к новым санкциям в отношении России за ведение ею полномасштабной войны против Украины.

Запрет RT DE в Германии

В начале февраля Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) — орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии — приняла решение запретить спутниковую и онлайн-трансляцию российского телеканала RT DE в ФРГ. Регулятор мотивировал этот шаг отсутствием у RT DE лицензии на трансляцию в Германии, необходимой в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии".

Российские власти в ответ запретили вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle и лишили аккредитации ее российских корреспондентов. Позиция Москвы вызвала бурю возмущения в Германии.