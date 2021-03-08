Премьер Эстонии: из-за британского штамма придется ввести локдаун
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник отметила в своем блоге, что ситуация с Covid-19 в больницах на севере страны критическая и, если британский штамм действительно широко распространен, в ближайшее время придется ввести в стране локдаун.

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"Каждый день поступают больные Covid-19 с затрудненным дыханием, высокой температурой, потребностью во внимании и поддержке врачей, медсестер и работников по уходу. Число коек для больных Covid-19 увеличивают, но все когда-то заканчивается", - написала Каллас.

"Я получила информацию, что так называемый британский штамм вируса Covid-19 распространен в Эстонии более широко, чем предполагалось. Намного более широко. Британский штамм агрессивнее и заразнее других, что, скорее всего, объясняет быстрый рост заболеваемости в Эстонии. Если окажется, что информация, которую мы проверяем, соответствует истине, это будет означать, что мы в ближайшее время должны будем ввести в стране локдаун", - отметила она.

"Мы пока не научились так жить с этим вирусом, чтобы мы смогли максимально безопасным образом продолжать повседневную жизнь, поэтому обширные закрытия необходимы. Мы рассчитываем в тот период, пока общество будет закрыто, сосредоточиться на вакцинации, чтобы спасти максимальное число людей от риска заболевания", - отметила Каллас.

Каллас считает необходимым ввести следующие ограничения: перевести образовательные учреждения, в том числе начальные классы, на дистанционное обучение, за исключением детей с особыми потребностями, занимающихся ими учреждений и обоснованных исключений, где гарантировано пребывание детей в школе в ограниченном и безопасном количестве.

По ее оценке, следует закрыть все торговые предприятия, кроме аптек, продуктовых магазинов, зоомагазинов, магазинов оптики, сохранить только выдачу товаров на улице и продажу драйв-ин, также следует закрыть все заведения общепита и оставить только продажу еды на вынос.

По словам Каллас, следует разрешить занятия спортом и по интересам только в одиночестве, без партнера или тренера.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Эстония
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