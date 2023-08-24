Премьер Эстонии критиковала компании, работающие с Россией. ERR выяснила, что одной из них владеет ее муж

Арво Халлик, муж эстонского премьер-министра Каи Каллас, владеет долей в компании Stark Logistics, которая, как пишут журналисты ERR, уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину продолжила оказывать логистические услуги в РФ. В то же время сама Каллас неоднократно критиковала эстонских бизнесменов, которые не свернули сотрудничество с российскими контрагентами, и последовательно выступала за жесткие санкции против Кремля.

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"Кто-то должен был делать эту печальную работу"

На прошлой неделе ERR опубликовала материал о том, как эстонские транспортные компании в последние полтора года реорганизовали свою деятельность из-за войны в Украине и введения санкций против России. Одна из таких фирм — Stark Logistics, много лет работавшая на российском направлении. "Объемы грузоперевозок существенно упали, и нам пришлось переориентироваться на страны Балтии, Скандинавию и Польшу", — говорил тогда журналистам генеральный директор компании Кристьян Крааг. Он отметил, что фирма при этом не прекратила работу с Россией полностью; по словам Краага, происходит "частичный вывоз остатков с заводов, чтобы можно было завершить деятельность".

Из эстонского делового реестра следует, что Stark Logistics на 24,8% принадлежит компании Novaria Consult. Единоличный владелец этой фирмы — муж эстонского премьер-министра Арво Халлик. В июне в интервью он говорил, что Novaria Consult — холдинговая компания, которая занимается инвестициями. Декларация Каи Каллас свидетельствует, что глава эстонского правительства одолжила юрлицу своего мужа 350 тысяч евро.

В минувшую среду ERR обнародовала ответы на вопросы о деятельности Stark Logistics, которые были направлены Халлику. Тем не менее, за него журналистам ответил Крааг. По большинству вопросов он отказался давать комментарии, при этом подчеркнув: "Наши перевозки в направлении России исторически связаны с обслуживанием концернов, находящихся в Эстонии. Поскольку бенефициарами данных перевозок не являются граждане России, организованные нами перевозки не приносят денег России. Если бы эти перевозки были заказаны у местного российского перевозчика, эстонский клиент напрямую заплатил бы за услуги бенефициарам в России".

Вскоре Крааг прислал дополнения к своим ответам, по его словам, согласованные с "единственным клиентом по перевозкам в Россию" — эстонским концерном Metaprint. Это предприятие производит стальную аэрозольную упаковку и является одним из лидеров рынка в Европе. У компании есть заводы в Таллине, Пярну, Нидерландах и РФ. "Новых клиентских отношений, связанных с перевозками в Россию, мы не создаем", — заверил журналистов гендиректор Stark Logistics.

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"До войны для нас было нормой осуществлять 60-70 перевозок в месяц в Россию и из России. Сегодня от этого осталось примерно одна-две перевозки в неделю", — отметил Крааг. Он также напомнил, что Metaprint публично заявило о постепенном сворачивании бизнеса в РФ, не заключает новые договоры, а лишь завершает исполнение действующих. Конечные потребители продукции эстонского предприятия, добавляет Крааг, — "международные концерны", а при сотрудничестве с компанией перевозчик установил строгие правила: в частности, фуры можно заправлять только в Эстонии, а в РФ нельзя покупать никакие услуги.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Уже после публикации статьи в ERR Крааг заявил, что Stark Logistics прекратит перевозки между Эстонией и Россией в сентябре. "Stark Logistics помогла этой компании (Metaprint — прим. Delfi) закрыть бизнес в России, так как мы хорошо знаем клиента, ведь его владелец также является мажоритарным владельцем Stark Logistics. […] Кто-то должен был делать эту печальную работу. С начала войны мы не вели бизнес в России, не развивали там бизнес, не искали там клиентов. Работа, связанная с контрактами эстонской компании, была полностью легальной по содержанию и форме", — прокомментировал Крааг.

По данным Eesti Päevaleht, с начала вторжения до конца ноября 2022 года компания Metaprint продала в Россию товаров на сумму почти 17 млн долларов. В основном, грузы представляли собой листы нелегированной стали или изделия из черных металлов, практически во всех случаях получателем продукции была петербургская компания "Аэропром". В обратном направлении, из РФ в Эстонию, продукция Metaprint перестала поступать с мая прошлого года.

Плохое сочетание

Уже после публикации материала ERR эстонский премьер заявила, что у ее мужа "нет клиентов из РФ, и предприятие не организует перевозки в России". "Как только началась война против Украины, в России с российскими клиентами всякая деятельность по договорам была прекращена", — подчеркнула Каллас. Она отказалась комментировать перевозки, осуществляемые Stark Logistics между двумя странами, поскольку не занимается делами компании, и посоветовала журналистам обратиться туда напрямую. "В чем я совершенно уверена — в том, что какой-либо аморальной деятельности на принадлежащем моему супругу предприятии не происходит", — отметила глава эстонского правительства.

"Немного грустно говорить об этом, поскольку сегодня мы отмечаем День независимости Украины, но я думаю, что общественность ждет объяснений от премьер-министра", — заявил президент страны Алар Карис. Он подчеркнул, что не знаком со всеми деталями, однако уверен, что Каллас должна дать более подробный комментарий по ситуации. "Если мы о чем-то договорились, в данном случае о санкциях, то должны убедиться в том, что они работают, иначе мы сами себя высмеиваем. […] Премьер-министр должна решить сама, что она будет делать дальше. Насколько серьезным считают это дело она и ее коллеги — это ее решение", — считает глава государства.

Foto: Valsts kanceleja

Урмас Рейнсалу, лидер оппозиционной партии Isamaa и министр иностранных дел в предыдущем правительстве Каллас, отметил, что "если представленные в СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позор для Эстонии". По его мнению, скандал лежит в плоскости не права, а этики, ведь ранее эстонский премьер неоднократно призывала весь мир прекратить бизнес с Россией.

Схожую оценку дал и глава фракции Центристской партии в парламенте (также в оппозиции) Танель Кийк. "Война России против Украины длится уже полтора года. Этого времени достаточно для того, чтобы любая компания перестроилась и перестала вести бизнес в России. Для каждого предпринимателя также [важно] быть этичным и понимать, что, пока Россия продолжает кровопролитную агрессивную войну, вести бизнес с восточным соседом невозможно", — заявил политик, также напомнив о заявлениях Каллас касательно санкций и их соблюдения.

"Не исключаю, что это может привести даже к утрате доверия со стороны парламента и к отставке премьер-министра Каллас", — прокомментировал публикацию ERR депутат от входящей в правящую коалицию Социал-демократический партии Раймонд Кальюлайд. "Не будем забывать, что главной причиной популярности Каи Каллас за последние полтора года и сильного результата Партии реформ на выборах были именно позиции Каллас в отношении агрессии России против Украины", — напомнил член эстонского парламента, подчеркнув, что риторика премьера плохо сочетается с бизнес-интересами ее супруга и деятельностью принадлежащих ему компаний.

Депутат Европарламента от оппозиционной EKRE Яак Мадисон прямо призвал Каллас покинуть свой пост. "Хотя бы для того, чтобы не был нанесен ущерб репутации Эстонии, когда премьер-министр оказывается двуличной, а ее муж ведет экономическую деятельность с Россией. Точка", — написал он в соцсетях.