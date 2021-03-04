Премьер Эстонии: "Март будет очень тяжелым, мы фактически на чрезвычайном положении"

Стремительный рост новых случаев заражения Covid-19 вынудил правительство Эстонии ввести очень жесткие ограничения — более суровые, чем весной 2020 года. "У нас уже фактически чрезвычайное положение", — заявила в четверг на пресс-конференции премьер-министр страны Кая Каллас.

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"Вирус распространяется взрывообразно, поэтому все мы должны себя ограничивать, — цитирует слова главы правительства ERR. — Март будет очень тяжелым". Каллас подчеркнула, что ограничения введены для борьбы с распространением вируса и что можно ввести еще более суровые ограничения, вплоть до запретов на передвижение.

С 6 марта в стране вступают в силу новые ограничительные меры. Самые значительные изменения коснутся работы магазинов — по выходным они будут закрыты (исключение — продуктовые магазины, заправки, аптеки и т.д.). Кафе, столовые и рестораны смогут работать с 6 до 18 часов при условии заполняемости не более 25%. На выходных им разрешено продавать еду навынос.

За сутки в Эстонии стали известны результаты 6969 тестов на коронавирус, из них 1467 или 20,4% оказались положительными. По состоянию на утро 4 марта в больницах находится 564 пациента с коронавирусом. От вызванных коронавирусной инфекцией осложнений за сутки скончались восемь человек в возрасте от 58 до 92 лет. Всего с начала пандемии в Эстонии умерли 623 пациента с коронавирусом.

Прививку от Covid-19 в Эстонии получили 87 086 человек, из которых у 39 762 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.