Премьер Эстонии о коронавирусе: мы хотим быть, как Финляндия, но по факту больше похожи на Латвию

"Мы на высоких позициях в Европе по уровню заболеваемости. Мы хотим быть, как Финляндия. Но по факту больше похожи на Латвию, Хорватию", — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас после встречи с латвийским премьером Кариньшем.

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Каллас добавила, что это вопрос не просто политики, это вопрос здоровья населения.

При этом министр здравоохранения Эстонии Танель Кийк утверждает, что больницы не будут перегружены, рассказала Каллас.

Она отметила, что новые ограничения обсуждаются и будут обсуждаться в будущем. "У нас большие споры. Хватит ли пряника за то, что люди вакцинируются? Или это не рабочая схема, ведь люди очень разные. Проблема этого кризиса в том, что большинство должно было себя ограничивать ради меньшинства. Сейчас же у всех есть возможность себя защитить. И это вызывает протест и фрустрацию у тех, кто вакцинировались".

Ранее сообщалось, что Эстония достигла красного уровня опасности. Смертность от коронавируса за 14 дней в Эстонии составила 40 случаев в расчете на миллион населения, это седьмое место в Евросоюзе. Премьер отметила, что около 13-15% жителей Эстонии — яростные противники вакцинации.

Литва, Латвия и Эстония вышли на первое место среди стран ЕС и Европейского экономического пространства по числу случаев заражения коронавирусом за 14 дней из расчета на 100 000 жителей. По данным RusERR в Литве кумулятивная заболеваемость по положению на конец прошлой недели составляла 972 случая на 100 000 жителей, в Латвии — 864 и в Эстонии — 859.