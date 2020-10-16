Премьер Эстонии осудил гомофобные фразы главы МВД Хельме
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил гомофобные высказывания, которые сделал министр внутренних дел республики Март Хельме в интервью Deutsche Welle. Соответствующий пост Ратас разместил в пятницу, 16 октября, в соцсети Facebook.

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Хельме, в частности, заявил, что в законодательстве надо обозначить четко и ясно, что брак - это(союз. - Ред.) "между одной женщиной и одним мужчиной, и всё".Кроме того, он посоветовал всем геям бежать в Швецию, где на них "смотрят более вежливо", добавив, что сам относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации "недружелюбно".

Иные ценностные ориентиры

Юри Ратас, возглавляющий коалиционное правительство Эстонии, подчеркнул, что при формировании кабинета были приняты другие ценностные ориентиры. "Эстонская Республика не оценивает ни одного жителя Эстонии, исходя из его сексуальной ориентации, которая никак не может влиять на отношение к нему со стороны нашего государства или правительства", указал Ратас, напомнив, что участники коалиции "обещали осуждать раскалывающую общество риторику".

В свою очередь лидерлиберальной партии "Эстония 200" (Eesti 200) Кристина Каллас заявила, что главе МВД - не место в правительстве, и призвала премьер-министра доказать делом свою приверженность ценностям, закрепленным в конституции страны.

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