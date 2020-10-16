Премьер Эстонии осудил гомофобные фразы главы МВД Хельме

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил гомофобные высказывания, которые сделал министр внутренних дел республики Март Хельме в интервью Deutsche Welle. Соответствующий пост Ратас разместил в пятницу, 16 октября, в соцсети Facebook.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Хельме, в частности, заявил, что в законодательстве надо обозначить четко и ясно, что брак - это(союз. - Ред.) "между одной женщиной и одним мужчиной, и всё".Кроме того, он посоветовал всем геям бежать в Швецию, где на них "смотрят более вежливо", добавив, что сам относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации "недружелюбно".

Политический скандал в Эстонии разразился из-за гомофобных высказываний главы эстонского МВД в интервью нашей программе "вТРЕНДde". Премьер страны осудил позицию министра, звучат призывы к его отставке. Вот фрагмент беседы, а полное интервью смотрите здесь https://t.co/WBXaq5qyuY pic.twitter.com/LuPr64nfRN — DW на русском (@dw_russian) October 16, 2020

Иные ценностные ориентиры

Юри Ратас, возглавляющий коалиционное правительство Эстонии, подчеркнул, что при формировании кабинета были приняты другие ценностные ориентиры. "Эстонская Республика не оценивает ни одного жителя Эстонии, исходя из его сексуальной ориентации, которая никак не может влиять на отношение к нему со стороны нашего государства или правительства", указал Ратас, напомнив, что участники коалиции "обещали осуждать раскалывающую общество риторику".

В свою очередь лидерлиберальной партии "Эстония 200" (Eesti 200) Кристина Каллас заявила, что главе МВД - не место в правительстве, и призвала премьер-министра доказать делом свою приверженность ценностям, закрепленным в конституции страны.