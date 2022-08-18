Премьер Финляндии танцевала на вечеринке. Ее сняли на видео — и случился скандал

Видео вечеринки с участием премьер-министра Финляндии Санны Марин у многих в стране вызвало негативную реакцию. На кадрах, предположительно взятых из социальных сетей, она и ее друзья, в том числе финские знаменитости, танцуют и поют.

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36-летняя Марин столкнулась с критикой со стороны оппозиционных партий — один из ведущих политиков даже потребовал, чтобы она прошла тест на наркотики.

Премьер-министр отрицает, что принимала наркотики, по ее словам, она пила только алкоголь и участвовала в шумной вечеринке.

Самый молодой премьер-министр в мире и раньше не скрывала того, что ходит на вечеринки. Кроме того, она часто фотографируется на музыкальных фестивалях.

В прошлом году Марин извинилась за то, что ходила в клубы после близкого контакта с заболевшим Covid-19.

На прошлой неделе немецкое издание Bild назвало Марин "самым крутым премьер-министром в мире".

Комментируя вызвавшее скандал видео, она сказала, что знала, что ее снимают. Однако она расстроена тем, что видео стало достоянием общественности.

"Я танцевала, пела и веселилась на вечеринках — совершенно законные вещи. И я никогда не была в ситуации, когда я видела или знала о других [употребляющих наркотики]", — пояснила она.

(Скриншот из видео)

Лидер оппозиционной партии "Истинные финны" Риикка Пурра призвала Марин пройти добровольный тест на наркотики, заявив, что над премьер-министром нависла "тень сомнения".

Другие политики оппозиционной партии критикуют как премьер-министра страны, так и финские СМИ за то, что они рассказывают о вечеринках, а не о более важных внутренних проблемах. Большое внимание скандальному видео уделили и провластные российские СМИ.

Защищая себя, премьер сказала журналистам: "У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа, и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста".

Политик также заявила, что не считает нужным менять свое поведение: "Я собираюсь быть точно таким же человеком, каким была до сих пор, и я надеюсь, что это будет принято".

Марин занимает пост премьер-министра Финляндии с декабря 2019 года и сохраняет поддержку своей партии.

Реакция на все, что связано с Марин, очень поляризованная, сказал Би-би-си финский политический журналист и обозреватель СМИ Yle Роберт Сундман: "Есть люди, которые считают, что для женщины ее возраста нормально веселиться со своими друзьями… По крайней мере, одно можно сказать наверняка — фотографии с предыдущих вечеринок не повлияли — по крайней мере, значительно — на популярность ее или ее партии".

С августа 2020 года Марин возглавляет Социал-демократическую партию Финляндии.