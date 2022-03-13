Премьер Хорватии просит НАТО расследовать падение дрона в Загребе

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после падения в Загребе военного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Ту-141 "Стриж" производства советских времен, который, по всей видимости, был запущен с украинской территории, призвал улучшить сотрудничество в рамках НАТО и раскритиковал реакцию Североатлантического альянса на этот инцидент как недостаточную, сообщило в воскресенье, 13 марта, агентство AFP.

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БПЛА пролетел через воздушное пространство двух других государств НАТО — Венгрии и Румынии, а затем упал рядом с жилым районом в Загребе, подчеркнул Пленкович. В связи с произошедшим он направил письма коллегам из ЕС и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. По словам Пленковича, Ту-141 представлял собой "очень явную угрозу", на которую "должен быть дан ответ". Ранее начальник генштаба вооруженных сил Хорватии Роберт Хрань расценил случившееся как "весьма серьезный инцидент".

Президент Хорватии Зоран Миланович днем ранее также призвал выяснить, почему беспилотник "почти целый час летел над территорией НАТО, никем не замеченный". По его словам, это — "задача не только Венгрии, но и всего руководства НАТО".

Беспилотник упал примерно в шести километрах от центра Загреба

Андрей Пленкович также написал в Twitter, что в телефонном разговоре попросил Столтенберга, чтобы НАТО "расследовала факты в связи с этим серьезным инцидентом". Столтенберг в свою очередь отметил, что было решено "оставаться в тесном контакте и вести совместную работу", чтобы прояснить детали произошедшего.

Дрон Ту-141, длина которого превышает 14 метров, а вес — 5300 килограммов, упал поздним вечером 10 марта в парке Загреба, примерно в шести километрах от центра города и всего в 200 метрах от жилого района. Около 40 автомобилей, припаркованных неподалеку, были повреждены, никто не пострадал. К середине дня 13 марта дрон еще не извлекли из воронки, которую он оставил после падения, отметило агентство AFP.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию положить конец войне в Украине и не допустить ее распространения на другие страны. "Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт не обострился и не вышел за пределы Украины", — заявил он 8 марта, после встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.