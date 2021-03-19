Премьер и президент Литвы привьются вакциной AstraZeneca, чтобы повысить доверие населения к ней
Foto: DELFI.lt

Чтобы продемонстрировать доверие к вакцине AstraZeneca, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в понедельник утром привьется этим препаратом от Covid-19, сообщила в пятницу правительственная канцелярия.

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Привиться вакциной AstraZeneca в понедельник также планируют президент Литвы Гитанас Науседа, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр здравоохранения Арунас Дулькис. Они прививаются, чтобы повысить доверие к этой вакцине у жителей страны.

В Литве и целом ряде стран Европы вакцинация AstraZeneca была остановлена из-за случаев образования тромбов у нескольких десятков из миллионов привитых людей.

После заявления Европейского агентства лекарственных средств о том, что вакцина компании AstraZeneca является безопасной и эффективной, в Литве в пятницу возобновлены прививки ею.

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LETA

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LETA

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