Премьер Ирландии заявил об ослаблении карантина после 18 мая

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар рассказал, что смягчение введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции мер начнется после 18 мая. Об этом сообщает Irish Mirror.

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По его словам, до этого дня власти приняли решение о продлении ограничительных мер в стране.

"Восемнадцатого мая Ирландия начнет открываться", — добавил Варадкар.

Премьер добавил, что ослабление мер будет поэтапным. Так сначала гражданам будет разрешено собираться небольшими компаниями также будут открыты некоторые магазины.

Кроме того, жителям будет разрешено заниматься физическими нагрузками в радиусе пяти метров от дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.