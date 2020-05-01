Премьер Ирландии заявил об ослаблении карантина после 18 мая

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар рассказал, что смягчение введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции мер начнется после 18 мая. Об этом сообщает Irish Mirror.
По его словам, до этого дня власти приняли решение о продлении ограничительных мер в стране.
"Восемнадцатого мая Ирландия начнет открываться", — добавил Варадкар.
Премьер добавил, что ослабление мер будет поэтапным. Так сначала гражданам будет разрешено собираться небольшими компаниями также будут открыты некоторые магазины.
Кроме того, жителям будет разрешено заниматься физическими нагрузками в радиусе пяти метров от дома.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.