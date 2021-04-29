Премьер Литвы сомневается в необходимости свободного передвижения жителей Балтии

Поскольку в европейском масштабе планируется ввести зеленый сертификат, следует прагматично оценивать возможности свободного передвижения жителей стран Балтии внутри трех государств, считает литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

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"Дискуссии, конечно, могут идти. Однако с учетом того, что идут дискуссии и по поводу общеевропейского решения, вопрос заключается в том, на что лучше направить свои усилия и что быстрее будет сделано - быстрее сложатся обстоятельства, которые позволят использовать европейское решение, или потребуется промежуточное время для Балтийского региона", - сказала глава правительств в четверг журналистам.

Так литовский премьер прокомментировала заявление главы МИД Эстонии Евы-Марии Лииметс о том, что она будет добиваться мандата правительства для возобновления переговоров о возможности восстановления свободного передвижения внутри балтийских стран.

"Я смотрю на это с практической точки зрения, то есть действительно ли у нас будет необходимость в этом. Если будет, то конечно. Это работало прошлым летом, может работать и этим летом", - сказала Шимоните.

"Но мне кажется, что сейчас приоритет всех стран Европы - как можно быстрее привить по возможности больше людей, чтобы люди могли больше путешествовать. Для этого готовятся и технические решения в виде зеленого сертификата", - сказала литовский премьер.

В конце первой волны пандемии коронавируса Латвия, Литва и Эстония в мае прошлого года договорились о том, что граждане их стран могут беспрепятственно передвигаться внутри трех государств. Однако в сентябре, когда уровень заболеваемости вырос, этот режим был отменен.