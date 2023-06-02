Премьер-министр Армении: "Мы — не союзники России в войне с Украиной"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Армения — не союзник России в войне с Украиной, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News.

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"Вы сказали, что мы союзники России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но думаю это заметно. Мы — не союзники России в войне с Украиной. И наше восприятие от этой войны, от этого конфликта — тревога, потому что это прямо влияет на все наши отношения", — цитирует Пашиняна "Медуза".

По его словам, на Западе считают Армению союзником России, а в Москве видят, что Ереван не поддерживает войну в Украине, и это ставит Армению в уязвимое положение. По его словам, Армения погружена в другие многочисленные проблемы и не может быть более вовлеченной в решение других вопросов.

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