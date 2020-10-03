Премьер-министр Армении назвал конфликт в Карабахе беспрецедентным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, обращаясь в субботу, 3 октября, к нации и армянам всего мира, заявил, что народ Карабаха и народ Армении противостоит "азербайджано-турецкому террористическому нападению, объемы и масштаб которого беспрецедентны". Видеообращение Пашиняна опубликовано на его странице в Facebook, пишет Deutsche Welle.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, подобного не было ни в одной из зон конфликта в XXI веке. "Применяются сотни танков и БМП, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов, сотни беспилотников, сотни тысяч пехоты", - цитирует его агентство "Интерфакс". При этом, указал Пашинян, в конфликт на стороне Азербайджана и поддерживающей его Турции вовлечены сирийские наемники и террористы, а руководят боевыми действиями около 150 высокопоставленных турецких военных, находящихся на различных командных пунктах азербайджанской армии.

Пашинян: Цель – продолжение геноцида армян

По мнению главы правительства, армяне сегодня "переживают, возможно, самый решающий момент" в своей многотысячелетней истории. Пашинян уверен, что конечной целью Баку и Анкары является не просто решение карабахского вопроса. "Их цель - армяне всего мира. Они хотят продолжить политику геноцида армян", - приводит его слова РБК. Однако, указал глава правительства, Армения сегодня в состоянии защитить себя.

Боевые действия в Нагорном Карабахе

Бои за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт. Обе стороны сообщают о многочисленных потерях противника в живой силе и технике

В Азербайджане, Армении, и непризнанной Нагорно-Карабахской республике введен режим военного положения.