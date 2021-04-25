Премьер-министр Армении объявил об оставке
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уходит в отставку с этого поста, однако продолжит исполнять обязанности до внеочередных выборов парламент 20 июня. Такое заявление политик сделал в воскресенье, 25 апреля, в ходе телеобращения.

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"Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра" до проведения голосования, отметил он.

Никол Пашинян станет кандидатом от партии "Гражданский договор"

Пашинян подчеркнул, что будет выдвинут кандидатом на должность главы кабмина от партии "Гражданский договор".

Политик уточнил, что дата отставки, по его мнению, является знаковой. В Армении 25 апреля отмечают День гражданина, учрежденный два года назад в честь событий "бархатной революции". Пашинян счел, что его объявление — это "важный символ того", что власть возвращается гражданам страны, чтобы они могли решать будущее правительства в ходе "честных и конкурентных выборов".

Правительство Армении также уходит в отставку в полном составе. В соответствии со статьей 158 конституции страны оно должно подать соответствующее прошение президенту — либо в день обращения премьера, либо в первый день сессии вновь избранного парламента.

Внеочередные выборы в Национальное собрание должны быть проведены не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней, после роспуска парламента. Это произойдет, если в течение двух недель после отставки премьера депутаты дважды не смогут избрать нового главу правительства.

В стране вот уже несколько месяцев не утихают протесты. Акции с требованием ухода Пашиняна начались после подписания армянским премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.

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