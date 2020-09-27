Премьер-министр Армении призвал мировое сообщество удержать Турцию от вмешательства конфликт в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество удержать Турцию от вмешательства в конфликт в Карабахе. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности. Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов", — заявил политик.

Он выразил мнение, что международное сообщество должно "пресечь опасное развитие событий".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых выразил поддержку Баку.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.