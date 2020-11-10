Премьер-министр Армении заявил о подписании заявления о прекращении войны в Карабахе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

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Соответствующее сообщение глава армянского правительства разместил в понедельник, 9 ноября, на своей странице в Facebook.

Текст заявления "очень болезнен лично для меня и для нашего народа", признал Пашинян. "Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", — добавил он.

Комментариев российской и азербайджанской стороны пока не поступало.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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