Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение реанимации из-за коронавируса

Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса.

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Состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

По его просьбе замещать его на премьерском посту "при необходимости" будет министр иностранных дел Доминик Рааб, сообщил пресс-секретарь премьера.

Он также сказал, что Джонсону оказывается превосходная медицинская помощь.

"Сегодня во второй половине дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации его лечащих врачей он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии в больнице", — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В воскресенье 55-летнего Джонсона поместили в лондонскую больницу Сент-Томас с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции.

Лишь несколько часов назад проведший минувшую ночь в больничной палате Борис Джонсон сообщил, что бодр духом и продолжает руководить работой правительства.

У себя в "Твиттере" 55-летний Джонсон написал, что поддерживает связь со своей командой, продолжая совместно бороться с вирусом и заботясь о том, чтобы все были в безопасности.

Он также поблагодарил сотрудников национальной системы здравоохранения, заботящихся о нем и других пациентах, за блестящую работу. "Вы — лучшее, что есть в Британии", — написал он.

Днем в понедельник официальный представитель премьера сообщил, что Джонсон остается в больнице "под наблюдением". Он также охарактеризовал распространяемые в российских СМИ слухи о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату ИВЛ, как дезинформацию.

Ранее российские СМИ с подачи государственного информагентства РИА Новости опубликовали информацию о том, что британский премьер якобы находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Число летальных исходов в связи с коронавирусом в Британии возросло до 5373. За последние сутки от осложнений, связанных с вирусом, скончались 439 человек.

На данный момент в Британии зарегистрировано 51 608 подтвержденных случаев заболевания.