Премьер-министр Канады прибыл в Киев
Foto: AP/Scanpix/LETA

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в Twitter в субботу, 10 июня.

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"Добро пожаловать в Украину, господин премьер-министр Джастин Трюдо", - подписал Мельник совместное фото с Трюдо на железнодорожном вокзале в столице.

Это уже второй визит Трюдо в Украину с февраля прошлого года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Последний раз Трюдо посещал Украину в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что Канада передаст Украине около пяти тысяч автоматов, а также противовоздушные ракеты AIM-9.


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