Премьер-министр Литвы предлагает продлить карантин до конца мая

Литва может продлить карантин до 31 мая, однако планируется целый ряд послаблений режима.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Эти предложения правительство обсудит 6 мая. "Сегодня на заседании комитета COVID–19 мы обсудили дальнейшие средства смягчения карантина. Окончательные решения примет правительство. Я знаю, что некоторых послаблений общество очень ждет. Я понимаю ожидания, но прошу понять и нас: мы должны учитывать рекомендации врачей и ученых, эпидемиологическую ситуацию в стране, все угрозы и риск. Мы не можем сразу снять все ограничения. Если поспешить, вирус может вернуться и ударить со всей силой. В таком случае придется снова вернуть жесткие меры. Во всех сферах", — написал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис у себя в Facebook.

С 18 мая планируется открыть детские сады и подготовительные группы, а также салоны красоты, солярии и стоматологические кабинеты. Возможно, будет разрешено посещение пациентов в больницах и участие мужчин в родах. С 18 мая будет разрешено проведение мероприятий с участием 30 человек на открытом воздухе, а с 1 июня — мероприятий на 30 человек в закрытых помещениях. Можно будет больше заниматься спортом на улице и индивидуально заниматься в клубах.

С 11 мая возобновятся уроки вождения.

Как сообщалось, ограничения в Литве действуют с 16 марта.