Премьер-министр Польши: вагнеровцы приблизились к Сувалкскому коридору
Foto: Reuters/Scanpix

Более 100 наемников прибывшей в Беларусь из России ЧВК "Вагнер" выдвинулись к границе с Польшей, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. По его словам, вагнеровцы приблизились к Сувалкскому коридору — стратегически важному участку польско-литовской границы, пишет Euronews.

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"Безусловно, это шаг к гибридной атаке на польскую территорию. Вероятно, наемники будут замаскированы под белорусских пограничников и помогут нелегальным иммигрантам проникнуть в Польшу с целью ее дестабилизации", — цитирует телеканал премьер-министра Польши.

Специалисты НАТО неоднократно рассматривали сценарий захвата Сувалкского коридора Россией, что позволило бы соединить Беларусь и Калининградскую область и отрезать Эстонию, Литву и Латвию от ЕС и основных сил Альянса.

В свою очередь, белорусская мониторинговая группа "Гаюн" сообщила, что тринадцатая колонна группы Вагнера прибыла в Беларусь и движется к базе в поселке Цель Могилевской области. Здесь, в центральной части страны, дислоцируются вагнеровцы и военная техника после того, как они покинули Россию после неудавшейся попытки переворота Евгений Пригожина 24 июня.

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