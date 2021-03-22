Премьер-министр Словакии готов к отставке из-за скандала со "Спутником V"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Игор Матович предложил покинуть свой пост ради сохранения правящей коалиции и разрешения кризиса. Но также призывает уйти в отставку двоих министров из других партий.

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Премьер-министр Словакии Игор Матович предложил подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса из-за закупок вакцины "Спутник V". Он готов уйти со своего поста, но остаться членом правительства, заявил Матович в воскресенье, 21 марта.

По словам политика, "ради успокоения ситуации" также следует уйти в отставку министрам экономики и юстиции, которые представляют две партии - младших партнеров по правящей коалиции с партией Матовича "Обычные люди и независимые личности".

Ранее партнеры по коалиции пригрозили покинуть правительства в случае, если Матович не уйдет в отставку до 24 марта.

Правительственный кризис в Словакии

Правительственный кризис разразился в Словакии после того, как выяснилось, что премьер-министр без согласования с партнерами заключил договор с Россией о поставках "Спутника V". 12 марта подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи.

Перед этим действия Матовича подвергла критике президент Словакии Зузана Чапутова. Премьер договорился с Москвой о поставках 2 млн доз вакцины вопреки воле правительства страны, входящей в Евросоюз и НАТО, а также до регистрации препарата в ЕС.

Дипломатический конфликт с Украиной

Позднее к политическому кризису добавился и дипломатический конфликт с Украиной, виновником которого вновь стал глава словацкого правительства. В интервью Radio Express 3 марта, отвечая на вопрос ведущего о том, что он пообещал России за поставки вакцины, Матович в шутку сказал: "Закарпатскую Украину". После этого премьер, впрочем, тут же добавил, что ничего не обещал, и Россия ничего у него не просила, но опрометчивое высказывание словацкого премьера возмутило Киев. МИД Украины в ответ опубликовал ноту, в которой осудил слова Матовича.

Коронавирус в Словакии

Эпидемиологическая ситуация в Словакии в настоящий момент неблагоприятная - показатели смертности от COVID-19 в соотношении с количеством населения являются одними из наиболее высоких в Европе.

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Deutsche Welle

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