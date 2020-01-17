Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".

Зеленский подтвердил получение заявления, оно будет рассмотрено, заявили в пресс-службе президента.

Как сообщалось раннее, аудиозапись предполагаемого совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, посвященного курсу гривны, опубликована в Youtube. На записи якобы украинский премьер выступает с критикой президента страны Владимира Зеленского. Голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у главы государства "очень примитивное понимание экономических процессов". Тот же голос заявляет, что у Зеленского нет ответа на вопрос о причинах укрепления курса гривны.

"Пока у нас не будет у президента в голове ответа на этот вопрос — у него будет пустое место там", — якобы говорит премьер-министр Украины.