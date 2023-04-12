Шмыгаль премьер-министр Украины
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Контрнаступление украинской армии может начаться летом 2023 года, заявил в интервью The Hill прибывший с визитом в Вашингтон премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, наибольшее давление на власти страны по вопросу начала контрнаступления исходит от украинского общества. При этом давления со стороны союзников Украина не испытывает: "Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100%, а то и больше".

Отвечая на вопрос, как предполагаемая утечка секретных документов Пентагона и американской разведки повлияет на планирование украинского контрнаступления, премьер заявил, что "Украина освободит свои земли".

"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. От наших международных партнеров мы просим больше военного потенциала, такого как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехнику", — сказал Шмыгаль.

Ранее украинские официальные лица заявляли, что Генштаб ВСУ планирует начать контрнаступление весной. Вероятно, это произойдет в апреле-мае, говорил министр обороны страны Алексей Резников. Он отмечал, что украинское наступление планируется по нескольким направлениям.

Газета The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов писала, что Киев в ходе наступления планирует вернуть территории на востоке страны, а также рассчитывает, что ВСУ удастся продвинуться на юге и отрезать российскую армию от Крыма. Однако, по данным издания, в США считают, что украинское контрнаступление, вероятно, приведет лишь к "ограниченным территориальным приобретениям".

В начале февраля МВД Украины объявило о наборе новобранцев в так называемую Гвардию наступления. По данным Reuters, к началу апреля ВСУ готовили 40 тысяч человек для контрнаступления.

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