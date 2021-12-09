Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон седьмой раз стал отцом
Foto: AFP/Scanpix/LETA

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жены Кэрри Джонсон родилась дочь. Как сообщает BBC News, политик стал отцом в седьмой раз.

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Девочка появилась на свет в одной из больниц Лондона 9 декабря. Пресс-секретарь пары сообщил, что мать и новорожденная чувствуют себя хорошо.

57-летний Борис Джонсон женился в мае 2021 года. К тому моменту у них с женой уже был общий сын Уилфред. Жена политика объявила о беременности в июле в своем Instagram-аккаунте. Кэрри также призналась, что в начале этого года у нее случился выкидыш.

Это седьмой ребенок политика и уже второй ребенок, рожденный за время, что он занимает пост премьер-министра. Борис Джонсон редко рассказывал о личной жизни и только в сентябре все же признал, что у него шесть детей. Он добавил, что быть многодетным отцом — сложная работа, однако любовь, которую он получает взамен, все окупает. Также Джонсон добавил, что за всю жизнь поменял младенцам немало подгузников.

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