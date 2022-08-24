Премьер-министр Великобритании Джонсон приехал в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев по случаю празднования 31-й годовщины независимости Украины.

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"То, что происходит в Украине, важно для всех нас. Именно поэтому сегодня я нахожусь в Киеве. Именно поэтому Великобритания будет продолжать поддерживать наших украинских друзей", — написал Джонсон в Twitter, выразив уверенность, что Украина победит в войне против России.

Британский премьер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер, комментируя визит Джонсона, заявил, что "рад приветствовать в День независимости великого друга Украины". "Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене!", — написал Зеленский в Telegram.

Это третий визит Джонсона в Украину с начала полномасштабного вторжения России. В ходе визита премьер Великобритании объявил о новом пакете военной помощи в размере 54 млн фунтов стерлингов. В него вошли 2 000 беспилотников и баражжирующих боеприпасов, говорится в сообщении на сайте британского правительства.