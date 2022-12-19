Премьер-министр Великобритании в Риге анонсирует новую военную помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о новой военной помощи Украине во время своего визита в Ригу в понедельник.

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Сунак приедет в Ригу на встречу с лидерами Дании, Финляндии, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии. Встреча пройдет в рамках совещания глав государств и правительств Объединенных сил реагирования. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на встрече по видеосвязи.

Сунак призовет глав государств помогать Украине в 2023 году столько же, сколько в этом году или даже больше, сообщили в офисе Сунака.

Он также объявит, что Великобритания поставит "сотни тысяч артиллерийских снарядов в Украину в следующем году в рамках контракта на 250 миллионов фунтов стерлингов, что обеспечит стабильный поток важнейших артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года".

В заявлении говорится, что Великобритания была лидером в оказании оборонной помощи Украине, включая отправку систем запуска ракет и ПВО.

"Мы также поставили более 100 тысяч единиц боеприпасов с февраля, и эти поставки напрямую связаны с успешными операциями по освобождению территории Украины", — говорится в сообщении.

Сунак посетил Киев в прошлом месяце и заверил в поддержке Украины в ее войне с Россией.

В заявлении говорится, что Великобритания и ее европейские союзники договорились ответить на вторжение России на Украину и полны решимости восстановить мир в Европе.

На встрече глав государств и правительств Объединенных сил реагирования будут обсуждаться потребности Украины в обороне и сотрудничество между странами.

"Но для достижения мира мы должны отразить агрессию, и размещение наших сил в регионе необходимо для обеспечения того, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные угрозы", — говорится в заявлении офиса Сунака.

После визита в Ригу Сунак отправится в Эстонию, где встретится с военнослужащими НАТО и Великобритании и подпишет соглашение о партнерстве в сфере технологий с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.