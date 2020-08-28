Премьер-министр Японии объявил об уходе в отставку
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу, 28 августа, объявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья. Он сообщил, что продолжит выполнять свои функции, пока правящая Либерально-демократическая партия не определится с преемником.

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Причиной отставки Абэ, по данным агентства Kyodo, является его хроническая болезнь - язвенный колит. Ранее 65-летний политик заявил о трудности с принятием "здравых решений из-за болезни". В августе он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет выполнять полномочия до следующих выборов.

Синдзо Абэ впервые возглавил кабинет министров Японии в сентябре 2006 года. Через год он подал в отставку по состоянию здоровья. В декабре 2012 года политика переизбрали на пост главы правительства. Он находится на этом посту на протяжении почти восьми лет - это самый длительный период в новейшей истории страны.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle
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