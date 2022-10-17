Глава правительства меньшинства избран при поддержке ультраправых. Впервые в истории страны правительство будет сотрудничать с правопопулистскими "Шведскими демократами".

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Парламент Швеции избрал главу правоцентристской Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона премьер-министром страны. За кандидатуру 58-летнего Кристерссона в понедельник, 17 октября, в Стокгольме проголосовали 176 депутатов, против выступили 173 парламентария. Глава правительства меньшинства избран с помощью правопопулистской партии "Шведские демократы".

Ранее Ульф Кристерссон заявил о намерении создать новое коалиционное правительство Швеции в составе трех партий из консервативного лагеря — умеренных, христианских демократов и либералов. Впервые в истории королевства оно будет пользоваться поддержкой ультраправых "Шведских демократов" и будет сотрудничать с ними в парламенте.

Правый блок с небольшим перевесом выиграл выборы в сентябре

На парламентских выборах в Швеции в сентябре правый блок получил незначительное большинство и в результате сменил правивший до сих пор левый блок во главе с Магдаленой Андерссон. Выборы в риксдаг стали крайне успешными для ультраправых, которые набрали 20% голосов и впервые в истории Швеции стали второй по важности политической силой страны. Остальные правые партии отказались вступать в коалицию со "Шведскими демократами" во главе с Джимми Акессоном, а либералы пригрозили лишить Кристерссона поддержки, если тот включит ультраправых в состав нового правительства. В итоге "Шведские демократы" согласились поддерживать будущую правящую коалицию в парламенте.

Новые партнеры по коалиции, а также "Шведские демократы" представили 62-страничный план сотрудничества, включающий в себя среди прочего жесткие действия против организованной преступности, ограничение иммиграции и социальных выплат, а также усиление полиции, снижение налогов и строительство новых АЭС. Многие пункты этого документа — в частности, касающиеся иммиграции и судебной системы, — являются уступками ультраправым.