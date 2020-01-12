"Премьер-министры тоже сделаны из плоти и крови": премьер Австралии признал ошибки в борьбе с пожарами
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признался, что действия властей страны по борьбе с лесными пожарами не всегда были эффективны и теперь нуждаются в тщательном анализе.

В интервью телеканалу Эй-би-си Моррисон заявил, что с некоторыми из возникших проблем он мог бы справиться гораздо лучше.

"Это очень чувствительная среда, очень эмоциональная среда. Премьер-министры тоже сделаны из плоти и крови, когда они взаимодействуют с этими (пострадавшими от лесных пожаров) людьми", — сказал премьер.

Моррисон особо упомянул тяжелую работу пожарных в борьбе со стихией, а также отметил, что правительству необходимо играть более активную роль в решении этих проблем.

Премьер объявил о начале публичного расследования, которое должно установить, насколько эффективно власти действовали в кризисной ситуации.

Ранее правительство Моррисона подверглось жесткой критике со стороны австралийских граждан. Многие убеждены, что власти недостаточно делают для борьбы с пожарами, в результате которых с сентября погибли как минимум 28 человек.

Во время поездки в штат Новый Южный Уэльс, наиболее сильно пострадавший от пожаров, Моррисону пришлось выслушивать оскорбления от местных жителей, один из которых назвал его идиотом.

В пятницу несколько десятков тысяч человек вышли на улицы австралийских городов, в том числе Сиднея, Мельбурна и Канберры: демонстранты, в частности, требовали от правительства как можно скорее отказаться от использования ископаемых видов топлива.

Однако в интервью Моррисон отметил, что пожары произошли в первую очередь под влиянием глобальных климатических изменений, поэтому для решение этих проблем необходимы глобальные меры.

"Мы живем в эпоху более долгого, жаркого и сухого лета. Безусловно, на это влияют более широкие климатические перемены", — сказал премьер.

В субботу австралийские пожары немного ослабели, однако метеорологи предупреждают, что на следующей неделе вновь ожидается жаркая погода, благоприятствующая пожарам.

Власти говорят, что ситуация не изменится до тех пор, пока не начнутся сильные дожди.

На сегодняшний день в Новом Южном Уэльсе остается 123 активных очага пожаров, более 2 тысяч домов оказались разрушены.

В штате Виктория насчитывается 32 очага пожаров. В субботу во время борьбы с огнем погиб местный пожарный, и общее число жерств выросло до 28.

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

2

Source

BBC News Русская служба

Tags

Уэльс
подать объявление >
Объявления
345 000 € Дом, Babītes nov.
45 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
165 000 € Квартира, Rīga, Centrs
150 000 € Дом, Saulkrastu nov.
157 000 € Квартира, Carnikavas nov.
800 € Квартира, Rīga, Centrs
75 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
186 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
44 000 € Дом, Saulkrastu nov.
89 000 € Дом, Salaspils nov.
2 500 000 € Дом, Jūrmala, Melluži
64 900 € Дом, Rojas nov.
37 000 € Квартира, Rīga, Vecmīlgrāvis
47 000 € Квартира, Rīga, Centrs
175 000 € Дом, Ķekavas nov.
165 000 € Дом, Olaines nov.
355 000 € Дом, Ikšķiles nov.
950 € Дом, Garkalnes nov.
145 000 € Дом, Jūrmala, Valteri
62 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
69 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
30 000 € Дом, Carnikavas nov.
33 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
185 000 € Квартира, Rīga, Centrs
145 000 € Дом, Mārupes nov.
295 000 € Дом, Garkalnes nov.
42 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
53 000 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
100 000 € Дом, Ķekavas nov.
60 000 € Квартира, Rīga, Pārdaugava
195 000 € Дом, Ikšķiles nov.
146 900 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
240 000 € Дом, Mārupes nov.
99 000 € Квартира, Rīga, Centrs
55 000 € Квартира, Rīga, Centrs
550 000 € Квартира, Rīga, Centrs
329 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
47 500 € Квартира, Rīga, Purvciems
38 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
690 € Квартира, Rīga, Centrs
3 700 € Квартира, Rīga, Centrs
138 000 € Дом, Olaines nov.
48 900 € Квартира, Rīga, Teika
253 000 € Дом, Babītes nov.
234 000 € Дом, Ķekavas nov.
250 000 € Дом, Garkalnes nov.
29 900 € Дом, Salacgrīvas nov.
185 000 € Дом, Salacgrīvas nov.
225 000 € Дом, Rīga, Dārzciems
27 500 € Квартира, Rīga, Ķengarags
68 000 € Квартира, Rīga, Purvciems
300 000 € Дом, Rīga, Mežaparks
400 000 € Квартира, Rīga, Centrs
312 000 € Дом, Babītes nov.
215 000 € Дом, Mārupes nov.
86 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
165 000 € Квартира, Jūrmala
177 000 € Дом, Ķekavas nov.
46 000 € Дом, Engures nov.
56 840 € Квартира, Rīga, Teika
300 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
177 000 € Дом, Garkalnes nov.
250 000 € Дом, Mārupes nov.

Comment Form