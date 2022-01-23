Премьер Новой Зеландии отменила свадьбу из-за вспышки ковида

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила собственную свадьбу после того, как объявила о переходе страны на новый, самый высокий уровень ограничений в связи со вспышкой заражений вариантом "омикрон".

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По новым правилам, на любом массовом мероприятии может собираться не больше 100 человек, если все они вакцинированы, и не больше 25, если у них нет справок о прививке; кроме того, в магазинах, школах и общественном транспорте теперь обязательно носить маски.

На настоящий момент в Новой Зеландии зарегистрировано 15104 случая заражения ковидом и 52 смерти от коронавируса.

В воскресенье Джасинда Ардерн заявила журналистам, что ее бракосочетание с телеведущим Кларком Гейфордом откладывается.

"Не побоюсь сказать, что я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, на которых пандемия оказала куда более разрушительное воздействие, и в первую очередь это невозможность быть рядом с любимыми, когда они тяжело больны, — сказала премьер-министр, — и это намного печальнее того, что переживаю сейчас я".

Новые правила вступили в силу с полуночи воскресенья по местному времени и в первую очередь вызваны сразу девятью случаями заражения вариантом "омикрон". Власти островной Новой Зеландии с самого начала пандемии пытались изолировать страну от внешнего мира и жестко реагируют на гораздо меньшее число заражений, нежели, например, европейские страны.

Как выяснилось, семья, посетившая свадьбу в Окленде, по возвращении домой в Саут-Айленд дала положительный анализ на коронавирус. Заразился также член экипажа самолета, на котором они летели. По словам чиновников, уровень распространения инфекции в этом случае может оказаться очень высоким.

Теперь для всех мероприятий в закрытых помещениях установлен лимит в 100 полностью вакцинированных человек, который понижается до 25 в случае, если у собравшихся нет при себе паспортов вакцинации. Это относится также к спортивным залам и свадьбам.

Школьники начиная с четвертого класса также обязаны являться на уроки в масках.

В Новой Зеландии с самого начала пандемии действовали жесткие ограничения, позволившие свести к минимуму число летальных исходов. Страна одной из первых в мире закрыла границы и с помощью локдаунов подавила ранние вспышки заболевания.

Однако после появления варианта "дельта" Ардерн переключилась со стратегии полного устранения вируса на массовую вакцинацию.

По некоторым данным, уже около 94% населения Новой Зеландии в возрасте старше 12 лет полностью вакцинировано, и 56% людей, которым положена дополнительная вакцина, получили бустер.

Еще в прошлом году Новая Зеландия объявила о планах поэтапного открытия границ. На последнем этапе, который начнется 30 апреля, в страну будут допущены иностранцы.