Премьер Польши призвал ЕС и Германию окончательно остановить "Северный поток — 2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию и Европейский Союз отказаться от продолжения строительства газопровода "Северный поток — 2" в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

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"Нельзя издалека грозить пальцем России и после этого впутываться в проект Nord Stream 2 с "Газпромом", — написал Моравецкий в гостевом комментарии, опубликованном на сайте газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung в воскресенье, 13 сентября.

По мнению Моравецкого, единственным рациональным выводом из истории с Навальным может быть "передача проекта Nord Stream 2 в архив". Попытка отравить запрещенным химическим веществом ведущего представителя российской оппзиции, причем за два дня до запланированных переговоров об отношениях ЕС и России, которые должны были состояться в Берлине, является "вызовом для всего демократического сообщества Европы", подчеркивает далее премьер-министр Польши.

Моравецкий о невозможности конструктивного диалога с Россией

Кроме того, газопровод делает Европу зависимой от поставок российского газа, уверен он. Но самым опасным при этом является то, что Россия под прикрытием экономического сотрудничества будет иметь влияние на действия Германии — одного из важнейших в экономическом и политическом смыслах партнеров в рамках ЕС и НАТО, предупреждает Моравецкий.

По его мнению, недостаточно лишь принимать к сведению, что Россия не признает демократию и свободу слова в западном понимании. С государством, которое нарушает международные стандарты и международное законодательство не только у себя, но и на территории членов ЕС и НАТО, невозможно вести конструктивный диалог, уверен Моравецкий.

Отравление Навального и "Северный поток — 2"

В связи с отравлением Алексея Навального в Германии идет дискуссия о возможном общеевропейском ответе и введении санкций ЕС против России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что они могут коснуться строительства "Северного потока — 2". Ранее продолжение строительства газопровода поставил под сомнение министр иностранных дел Германии Хайко Мас, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан также связал будущее "Северного потока — 2" с позицией РФ в расследовании отравления Навального. Работы по прокладке труб по дну Балтийского моря приостановлены в конце 2019 года из-за санкций США, опасающихся усиления зависимости Европы от поставок газа из РФ.

Основателю ФБК Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", — указала Меркель. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.