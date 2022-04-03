Премьер Польши требует срочного созыва Евросовета
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к лидерам Евросоюза с призывом пересмотреть политику по поводу российского режима. Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своих страницах в facebook и twitter.

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"Резня в Буче - это более чем тревожный звонок для Европы и мира. Это страшный крик о справедливости, свободе и праве на жизнь; о базовых и общечеловеческих ценностях.

ЕС должен конфисковать все российские активы в своих западных банках и у российских олигархов. Нужно срочно разорвать все торговые отношения с Россией. Европейские деньги должны перестать течь в Кремль. Преступному и все более тоталитарному режиму Путина нужно навязать одно: действительно работающие санкции",- пишет Моравецкий.

Он добавляет, что "Украина должна получить больше оружия, с помощью которого она сможет защитить женщин и детей Мариуполя, Бучи и многих других мест. Это наша политическая и моральная обязанность. Хватит ложных жестов и тактики избегания. Хватит!".

Маровецкий отмечает, что требует от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и главы Европейского совета Шарля Мишеля "скорейшего созыва Евросовета для обсуждения преступлений России и эффективных санкций".

Премьер Польши уточняет: "Преступления, совершенные Россией в отношении почти 300 жителей Бучи и других городов за пределами Киева, должны называться актами геноцида и наказываться соответствующим образом".

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