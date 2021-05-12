Премьер РФ объяснил рост цен на продукты в России "жадностью торговых сетей"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Жадность отдельных производителей и торговых сетей стали одной из причин роста цен на социально значимые продукты в РФ, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

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"И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей", — заявил он в Госдуме в ходе отчета правительства. При этом Мишустин напомнил, что "у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".

По его словам, низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире. В том числе — повысили стоимость продуктов питания. "Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего — на социально значимые товары, — сказал он. — Поэтому правительство применило гибкий подход, чтобы сдержать цены на социально значимые продукты. Мы сделали выбор в пользу экономических инструментов".

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Интерфакс

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Интерфакс
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