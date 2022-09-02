Премьер Украины попросил у Берлина современные боевые танки

Украина просит правительство Германии передать ей современные боевые танки для защиты от российской агрессии.Об этом заявил агентству dpa украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в преддверии своего визита в ФРГ. Выдержки из его интервью опубликованы в пятницу, 2 сентября. "Нам необходимо изменение философии поставок оружия. Под этим я подразумеваю: должны предоставляться современные боевые танки", — подчеркнул Шмыгаль. "Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки Abrams, а от Германии мы ждем Leopard 2. Это современные танки, которые требуются Украине на поле боя", — отметил он.

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Шмыгаль встретится с Шольцем 4 сентября

Денис Шмыгаль прибудет в Берлин 3 сентября, а на следующий день встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Таким образом Шмыгаль станет самым высокопоставленным украинским политиком, который посетит Берлин с начала развязанной Россией войны против Украины.

"Германия добилась огромного прогресса в поддержке Украины оружием", — считает украинский премьер. Первоначально Киеву поставляли только защитное снаряжение и шлемы, а сегодня это — самое современное оружие, отметил он. Так, в июне Украина впервые получила от ФРГ самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000. Кроме того, Берлин направил Киеву 15 зенитных самоходных установок, три реактивные системы залпового огня и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины. "Однако, конечно же, мы хотим получить еще больше вооружений и оборудования как можно скорее", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Киеву необходимо больше систем ПВО IRIS-T

Прямая переброска боевых танков и боевых машин пехоты все еще остается табу для кабинета Шольца. Ни одна из стран НАТО до сих пор не передавала Украине таких систем вооружений, отмечает dpa. Испания, однако, предложила Киеву танки Leopard 2 германского производства. Шмыгаль настаивает на том, чтобы их предоставляли украинской стороне напрямую. Он также попросил Шольца о системах противовоздушной обороны IRIS-T. Правительство Германии ранее обещало направить четыре единицы. Однако Украине, по словам Дениса Шмыгаля, необходимо 12 таких систем, то есть втрое больше.

Кроме того, глава правительства Украины возлагает большие надежды на финансовую помощь от Германии. "Мы также ожидаем, что канцлер Шольц будет играть ведущую роль в вопросах предоставления дальнейшей помощи по линии Международного валютного фонда и Еврокомиссии. Без международной поддержки экономика Украины подвергается риску гиперинфляции", — заявил Шмыгаль.

"Не верю, что можно устать от борьбы за свободу"

Премьер Украины призвал народ Германии продолжать следить за ходом войны — несмотря на все связанные с ней проблемы. "Мы выступаем за свободу. Не верю, что можно устать от борьбы за свободу", — указал он. "Мы все являемся мишенью этого режима (Путина. — Ред). Мы должны держаться вместе и вместе бороться за свободу в Европе", — резюмировал глава украинского кабмина.

В начале августа Евросоюз перечислил Киеву 1 млрд евро из нового пакета макрофинансовой помощи. О поступлении в Украину первых 500 млн евро из этого пакета 1 августа сообщил Денис Шмыгаль, отметив, что еще 500 млн евро поступят 2 августа. По словам премьера, эти средства помогут в "финансировании первоочередных бюджетных нужд" Киева.