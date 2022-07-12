Премьерство Джонсона завершится 5 сентября
Foto: AP/Scanpix/LETA

Джонсон будет возглавлять британское правительство еще 8 недель. За это время Консервативная партия планирует выбрать нового лидера — сначала в парламенте, а затем среди рядовых членов.

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Борис Джонсон завершить исполнять обязанности премьер-министра Великобритании 5 сентября, а уже на следующий день руководство правительством перейдет его преемнику. Об этом сообщают Politico и Reuters со ссылкой на представителей Консервативной партии.

Однопартийцы Джонсона согласовали график подготовки к выборам, на которых консерваторы определят своего нового лидера — он и станет следующим главой кабинета министров. Планируется, что в ближайшее время партия проведет внутреннее голосование среди членов парламента и выберет двух наиболее популярных претендентов. Впоследствии их кандидатуры вынесут на голосование среди рядовых членов Консервативной партии — выборам будут предшествовать серии дебатов по всей стране.

Джонсон, возглавлявший британское правительство с лета 2019 года, заявил о своей отставке на прошлой неделе. Этому решению предшествовала череда скандалов, приведшая к тому, что более 50 высокопоставленных чиновников покинули свои посты в знак несогласия с политикой премьер-министра. О желании бороться за пост премьер-министра уже заявили несколько действующих и бывших членов кабинета Джонсона.

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