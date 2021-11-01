Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заразилась коронавирусом
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки инфицирована коронавирусом, несмотря на полную вакцинацию. Тест Псаки в воскресенье, 31 октября, оказался положительным, сообщила сама пресс-секретарь вечером в тот же день в письменном заявлении, распространенном Белым домом.

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Джен Псаки добавила, что по семейным обстоятельствам ей пришлось отказаться от сопровождения Байдена в его поездке в Европу — на саммит G20 в Риме и глобальную климатическую конференцию в Глазго. У члена ее семьи был обнаружен коронавирус, поэтому она находилась на карантине и ежедневно с 27 октября сдавала тесты, которые 31 октября были отрицательными.

Псаки не встречалась с Байденом с 27 октября

По словам Джен Псаки, с президентом США и другими высокопоставленными должностными лицами она не встречалась с 27 октября. Когда она общалась с Байденом накануне этого дня, они находились на улице на расстоянии около двух метров и были в масках, указала она далее.

Официальный представитель Байдена отметила, что открыто сообщает о своем положительном тесте из соображений прозрачности. По ее словам, благодаря вакцинации у нее имеются лишь легкие симптомы, что позволяет продолжать работу из дома. По словам Псаки, в Белый дом она вернется по окончании десятидневного карантина и после отрицательного теста на коронавирус.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Белый дом Вашингтон Джо Байден
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