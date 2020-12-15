Пресс-секретарь Путина отменил сразу два брифинга для СМИ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался встречаться с журналистами на следующий день после публикации расследования Bellingcat об отравлении Навального.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил сразу два ежедневных брифинга для СМИ, назначенных на 15 и 16 декабря. Отмена связана с подготовкой к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря, сообщил Песков в ответ за запрос ТАСС во вторник, 15 декабря.

Кремль пока не прокомментировал опубликованное накануне расследование Bellingcat, из которого следует, что оппозиционера Алексея Навального отравила группа сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), сопровождавших его в поездках по России с 2017 года. По словам самого Навального, из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ и лично Путина. Ожидалось, что на брифингах с Песковым журналисты попросят прокомментировать появившуюся информацию.

Расследование было проведено Bellingcat при поддержке The Insider, CNN и Der Spiegel. Оно основывается на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев.

Отравление Навального в Томске

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился в 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран-участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

16

Source

Deutsche Welle

Tags

Алексей Навальный Владимир Путин Дмитрий Песков
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
5 идей новогодних подарков для малознакомых людей
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус