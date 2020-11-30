Пресс-секретарем Белого дома станет экс-представитель Госдепа Джен Псаки

Избранный президент США Джо Байден собирается назначить бывшего официального представителя Госдепартамента США Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Об этом со ссылкой на сайт переходной команды демократа сообщает портал телеканала "Дождь".

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В сообщении говорится, что на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, впервые будут назначены только женщины. "Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", — сказал Байден.

Джен Псаки с 2011 по 2013 год работала пресс-секретарем Барака Обамы, а затем — пресс-секретарем Госдепартамента. После этого она два года занимала должность директора по коммуникациям Белого дома.