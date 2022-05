Пресс-секретарем Белого дома впервые станет чернокожая представительница ЛГБТ

Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Карин Жан-Пьер, сообщила администрация президента США в четверг, 5 мая. "Она будет сильным голосом, говорящим от моего имени и от имени этой администрации", - приводятся в пресс-релизе слова президента США Джо Байдена.

До назначения на пост пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер работала первым заместителем у занимавшей эту должность Дженнифер Псаки. Псаки покинет Белый дом 13 мая и, по данным The Washington Post, начнет вести шоу на канале MSNBC. "Джен Псаки установила стандарты приличия, уважения и благопристойности для брифингов Белого дома. Я хочу поблагодарить Джен за то, что она подняла планку, прямо и честно общалась с американцами и при этом сохраняла чувство юмора. Я благодарю Джен за ее службу стране и желаю ей всего наилучшего в ее движении вперед", - говорится в заявлении Байдена.

Жан-Пьер - уроженка французского острова Мартиника, выросла в Нью-Йорке, где окончила Колумбийский университет. До прихода в Белый дом она работала директором по связям с общественностью в правозащитной организации MoveOn.org и политическим аналитиком NBC и MSNBC. Она также "занимала руководящие должности" в во время предвыборных кампаний Байдена и в администрации вице-президента Байдена во время президенства Барака Обамы.

Lots to say about how grateful I am to @POTUS and @FLOTUS and the Biden family for trusting me to serve as @PressSec and plenty of time before my last day to share, but today is about @KJP46 so a few thoughts on this remarkable woman who will soon be behind the podium every day.