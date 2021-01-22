Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток

Киру Ярмыш признали виновной в организации несанкционированного публичного мероприятия. На рассмотрение дела судья потратила менее пяти минут.

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш арестована на девять суток за призывы к участию в акции 23 января. Соответствующее решение принял Савеловский суд Москвы в пятницу, 22 января. По словам Ярмыш, на рассмотрение дела у судьи ушло менее пяти минут.

Ее признали виновной в нарушении организации публичной акции. Ярмыш была задержана накануне в Москве.

Судья удаляется в совещательную комнату за 4 минуты 50 секунд — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 22, 2021

Аресты сотрудников штабов Навального в других городах

В пятницу на 10 суток также арестован координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко, сообщил ее адвокат Александр Валявский "МБХ медиа". Ранее на активистку из-за акции 23 января составили протокол об организации несанкционированного мероприятия. Во Владивостоке в тот же день на трое суток арестовали координатора местного штаба Екатерину Ведеркину.

Навального задержали в Шереметьево и арестовали в Химках

Алексей Навальный был задержан 17 января во время паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля. Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране начали подготовку к митингам в поддержку оппозиционера, запланированным на 23 января. Российские власти пытаются не допустить протесты.

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления в августе веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.