Пресс-секретаря Навального приговорили к полутора годам ограничения свободы

Преображенский суд Москвы признал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве и назначил ей полтора года ограничения свободы.

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Суд признал Ярмыш виновной по ч.4 ст.33 ч.1 ст.236 УК РФ. По версии следствия, фигуранты "санитарного дела" призывали в соцсетях выйти на акцию в поддержку Навального

Кире назначили 1,5 года ограничения свободы и отменили домашний арест до вступления приговора в силу — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 16, 2021

Обвинение просило приговорить Ярмыш к двум годам ограничения свободы и оставить ей меру пресечения в виде домашнего ареста до вступления приговора в силу. Однако суд, как говорится в сообщении в "Твиттере" пресс-секретаря Навального, отменил домашний арест до вступления приговора в силу.

Другие фигуранты "санитарного дела"

Ярмыш стала четвертой осужденной по "санитарному делу".

6 августа Преображенский суд назначил один год лишения свободы условно брату Навального Олегу и один год ограничения свободы соратнику политика Николаю Ляскину, а 3 августа к полутора годам ограничения свободы была приговорена еще одна фигурантка "санитарного дела" - Любовь Соболь.

13 августа Генпрокуратура России попросила ужесточить приговор Соболь, запретив ей выезжать за пределы Москвы. Представление прокуратуры может быть связано с тем, что 8 августа СМИ сообщили, что Соболь покинула Россию. Сама она это не комментировала.

По версии СМИ, соратница Навального могла уехать из страны, вопсользовавшись тем, что после вынесения приговора по "санитарному делу" ей не была продлена мера пресечения, а сам приговор в силу еще не вступил, как из запрет покидать Москву и Московскую область.

"Санитарное дело"

Уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм сразу после акции, прошедшей в Москве 23 января. Согласно распоряжениям мэра Москвы, проведение любых публичных мероприятий в городе не допускается из-за коронавируса.

Обвиняемыми по "санитарному делу" стали 10 человек. Они, по версии следствия, публиковали на своих страницах в соцсетях посты, "призывающие неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 23 января". При этом они "игнорировали санитарные нормы", что могло повлечь "распространение массовых заболеваний".

С одного из фигурантов "санитарного дела" - муниципального депутата Константина Янкаускаса - обвинения были сняты после того, как он объявил об отказе баллотироваться в Госдуму.

По версии следствия, на протестную акцию 23 января пришли два десятка человек, находившихся под наблюдением системы "Социальный мониторинг" из-за заражения либо контакта с коронавирусными больными. При этом непосредственно за нарушение самоизоляции был осужден только один человек - житель Москвы Дани Акель, которому назначили штраф в 100 тысяч рублей.