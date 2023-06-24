Пресс-служба: Лукашенко договорился с Пригожиным о деэскалации

Пресс-служба Александра Лукашенко заявила, что он провел переговоры с главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и стороны "пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин подтвердил, что разворачивает колонны.

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Как утверждается, переговоры длились целый день.

"Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Пригожин подтвердил, что разворачивает ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от Москвы. "ЧВК "Вагнер" хотели расформировать, мы вышли 23 июня на Марш Справедливости. За сутки мы не дошли 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон — мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану".

"Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу", — цитирует сообщение пресс-службы Лукашенко РБК.