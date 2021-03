"Преступленіе и наказаніе": Илон Маск прокомментировал признание россиянина в кибератаке на завод Tesla

Основатель и глава Tesla Илон Маск прокомментировал новость о том, что россиянин Егор Крючков признал вину в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании. В "Твиттере" он написал название романа Федора Достоевского "Преступленіе и наказаніе", сообщает портал телеканала "Дождь".

Маск написал комментарий в ответ на твит медиа-проекта Teslarati, освещающего новости Tesla и SpaceX. При написании названия романа Маск использовал правила дореформенной орфографии русского языка.

Egor Igorevich Kriuchkov pleaded guilty to counts of "conspiracy to intentionally cause damage to a protected computer."

The Tesla Hacker will pay for his crimeshttps://t.co/n0VohdbMrS pic.twitter.com/DjIQj2H5LB