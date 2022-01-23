Президент Армении подал в отставку
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Об этом он сообщил в заявлении, опубликованном на его официальном сайте в воскресенье, 23 января.

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"Я очень долго думал и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение и исходит из определенной логики", — говорится в заявлении.

По словам Саркисяна, в настоящее время у президента Армении нет необходимых инструментов, чтобы "повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики", в том числе нет возможности "наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа". Корни некоторых проблем лежат в конституции страны, считает политик. Армения, по его мнению, является "парламентской республикой по форме, но не по содержанию".

Армен Саркисян был избран президентом Армении в 2018 году, еще до вступления в силу текущей конституции Армении. В результате поправок в Основной закон форма правления в Армении сменилась с полупрезидентской на парламентскую, большинство полномочий перешло к премьер-министру.

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