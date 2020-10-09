Президент Азербайджана заявил о взятии части Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации заявил о взятии под контроль республиканскими войсками ряда населенных пунктов, в том числе поселка Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили. 30 лет вооруженные силы Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. <…> И эти конструкции тоже разрушили. Никто не может противостоять азербайджанскому солдату", — цитирует Алиева "Интерфакс".

По его словам, азербайджанцы не смирятся с оккупацией территорий своей страны.

Алиев вместе с тем сказал, что дает Армении последний шанс вернуться к формату переговоров и вывести войска из Нагорного Карабаха.

При этом российские военные корреспонденты, находящиеся в горячей точке, пишут, что это неправда.

Российский военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале он опубликовал фотографию, снятую в Гардуте.

"Кто-кто там взял Гадрут?" — подписал снимок Коц, на котором он вместе с автором проекта WarGonzo Семеном Пеговым запечатлен у въезда в Гадрут.

В Telegram-канале WarGonzo также сообщается, что команда проекта только что вернулась из поселка, и он находится под контролем Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Арцаха).

Алиев также добавил, что азербайджанские военные заняли еще девять населенных пунктов в Карабахе: села Чайлы, Йухары Гюзляк, Геразыллы, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы, Сур и поселок Гадрут. Ранее Азербайджан сообщал о взятии карабахского села Мадагиз.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отрицает информацию о взятии поселка Гадрут. "Я сейчас в Гадруте и почему-то вижу только армян", — написал он в фейсбуке.

Ранее 9 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность возобновить мирный процесс по урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.