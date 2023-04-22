Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, совершающий свое первое турне в Европу после президентских выборов, в субботу снова разошелся во мнениях с европейскими политиками из-за Украины.

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Лула, политик с давними левыми убеждениями, пытается восстановить связи Бразилии с Западом после четырех лет правления президента Болсонару, но из-за Украины напряженность в отношениях остается.

В субботу Лула снова призвал к переговорам между Киевом и Москвой.

Бразильский лидер разозлил Украину, заявив, что Киев разделяет вину за войну, и не присоединился к западным странам – ни в введении санкций против Москвы, ни в поставках Киеву боеприпасов.

"Хотя мое правительство и осуждает нарушение территориальной целостности Украины, мы поддерживаем политическое решение конфликта путем переговоров", - заявил Лула журналистам в Лиссабоне после встречи с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

"Нам срочно нужна группа стран, чтобы сесть за стол с Украиной и Россией, - сказал Лула. - Бразилия не хочет участвовать в этой войне. Бразилия хочет установить мир".

США и страны Западной Европы, также как и Киев, в отличие от Лулы, считают, что переговоры, способные обеспечить надежный мир, возможны только в случае ухода российских войск с украинских территорий.