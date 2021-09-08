Президент Бразилии Жаир Болсонару вывел на улицы тысячи сторонников

Президент Бразилии, правый популист Жаир Болсонару во вторник вывел своих сторонников на многотысячные митинги в разных городах страны и назвал фарсом электронное голосование на предстоящих в следующем году президентских выборах. Рейтинг Болсонару падает и если бы выборы прошли сейчас, он, судя по опросам, проиграл бы их экс-президенту Луису Инасио Лула да Силва.

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Во вторник на улицы бразильской столицы были выведены усиленные наряды полиции: появились слухи, что сторонники президента могут пойти на штурм Верховного суда. Этого, впрочем, не случилось.

"Мы хотим чистых, демократических выборов, с голосованием, которое легко проверить и с публичным подсчетом голосов … Я не могу участвовать в фарсе, подобном тому, который спонсирует Высший избирательный трибунал", — заявил воинственно настроенный правый популист Болсонару многотысячной толпе сторонников в Сан-Паулу.

Выступление Болсонару и десятки тысяч его сторонников на улицах заставили вспомнить о событиях 6 января в Вашингтоне, когда сторонники Трампа вошли в здание Капитолия. Дональд Трамп отказывался признавать итоги выборов, утверждая, что голосование по почте было сфальсифицировано. Доказать истинность этих утверждений в судах сторонники Трампа не смогли.

66-летний крайне правый президент утверждает — без доказательств — что система электронного голосования в Бразилии подвержена мошенничеству, и хочет, чтобы каждый бюллетень на выборах был бумажным.

Избирательные органы в ответ заявляют, что система, введенная в Бразилии в 1996 году, является надежной и что добавление бумажных распечаток, наоборот, создаст потенциальную возможность для фальсификаций.

Критики президента считают, что, позвав своих сторонников на митинги, Болсонару отреагировал на падение его рейтинга.

Согласно последнему опросу общественного мнения, преимущество бывшего президента Луиса Инасиу Лула да Сильва над Болсонару в первом туре голосования составило бы 9%.

И хотя выборы в стране пройдут лишь в октябре будущего года, Болсонару не может не беспокоиться по поводу падения своей популярности.

Одной из мишеней для нападок со стороны Болсонару стали судьи Верховного суда. Одного из них, начавшего сразу два расследования в отношении президента, от попытался подвергнуть процедуре импичмента.

Он также пытался возложить на Верховный суд ответственность за нерасторопные действия правительства в борьбе с пандемией коронавируса. Болсонару заявил, не утруждая себя поиском доказательств, что именно судьи помешали властям быстро справиться с распространением вируса.

Тем не менее, десятки тысяч сторонников президента в столице откликнулись на его призывы к акции протеста в День независимости, который Бразилия отмечает в этот вторник.

Утром демонстрантам даже удалось прорваться через полицейский кордон, охраняющий Верховный суд, однако они не смогли, как планировалось, полностью окружить здание.

К призывам президента Болсонару прислушались во многих других городах Бразилии, где были запланированы схожие акции протеста.

Тем временем противники и критики президента решили организовать собственные акции, и есть опасения, что столкновение противоборствующих сторон может привести к насилию.