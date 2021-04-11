Президент Чехии из-за болезни будет передвигаться в инвалидном кресле

76-летний Земан долгое время страдает от невропатии ног, он заявил, что их состояние ухудшается и ему придется использовать инвалидную коляску. При этом он пообещал надеяться на чудо и практиковаться в ходьбе.

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Президент Чехии Милош Земан из-за больных ног будет передвигаться в инвалидном кресле. Об этом он сообщил в интервью пражскому изданию Blesk.

"Я решил пересесть в коляску. Уже сейчас передвигаюсь в коляске в [загородной резиденции] Lany и иногда в Пражском граде. И это очень удобно", — сказал Земан (цитата по Aktualne.cz).

По словам Земана, в случае если 28 октября состоится празднование в Пражском граде очередной годовщины образования Чехословакии, то он поприветствует посетителей из коляски.

Он отметил что все-же надеется на чудо и будет практиковаться в ходьбе, когда на улице потеплеет. "Но поскольку невропатия в основном неизлечима и в некоторой степени прогрессирует, состояние моих ног ухудшается", — подытожил он.

Земану 76 лет, президент Чехии долгое время лечится от стопной невропатии и диабета. Он уже длительное время наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге.

В прошлом году президента Чехии госпитализировали из-за травмы руки. По словам пресс-секретаря главы государства, Земан вечером смотрел новости по телевизору, а после завершения он не воспользовался железной опорой или помощью сотрудников службы безопасности и, споткнувшись, сломал руку.

Земан был избран президентом в 2013 году и через пять лет, в 2018 году, переизбран на второй пятилетний срок.