Президент Чехии Милош Земан впервые выступил после болезни. Он готов назначить премьером лидера оппозиции

Президент Чехии Милош Земан, которого в четверг перевели из реанимации в обычную больничную палату, впервые за последние несколько недель публично прокомментировал ситуацию в стране. Хотя еще недавно сенаторы намеревались объявить его неспособным выполнять президентские обязанности, Земан говорит, что чувствует себя хорошо, и готов в ближайшее время назначить нового премьер-министра страны.

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В пятницу Земан дал интервью радиостанции Frekvence-1 и заявил, что намерен оставаться на посту президента Чехии до 2023 года, когда истекает его очередной срок. Глава государства также пообещал как можно скорее поручить формирование правительства новому премьеру.

В начале октября в Чехии состоялись выборы, на которых близкий к Земану премьер-министр Андрей Бабиш с небольшим перевесом уступил оппозиции.

На следующий день после поражения Бабиша и встречи с ним 77-летний Земан попал в реанимацию. Он не разрешил врачам разглашать свой диагноз. Его помощники поначалу настаивали, что госпитализация Земана не помешает ему выполнять свои обязанности. Они также отказались комментировать просочившиеся в СМИ слухи о том, что президент страдает от о серьезных осложнений на почве цирроза печени.

Согласно конституции Чехии, президент должен поручить формирование правительства политической силе, победившей на парламентских выборах. Однако поскольку Земан оставался в больнице, решение о создании нового кабинета принимать было некому.

Угроза лишения полномочий

Примерно через 10 дней после госпитализации Земана спикер сената (верхней палаты парламента) Чехии Милош Выстрчил сказал, что президент больше не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Выстрчил процитировал директора Центрального военного госпиталя в Праге, сказавшего, что прогноз "крайне неопределенный", и что возвращение Земана на работу "маловероятно".

Члены конституционной комиссии сената Чехии предложили начать процедуру лишения Земана президентских полномочий в связи с невозможностью выполнять их по состоянию здоровья. Чешская полиция также проводит расследование в отношении руководства президентской администрации в связи с возможными нарушениями при информировании общественности о состоянии здоровья Земана.

Однако в четверг Земана перевели из реанимации в обычную палату. Чешские СМИ передают слова Земана о том, что после медицинских процедур в больнице он чувствует себя "абсолютно нормально".

Земан также сказал, что не видит проблем с назначением на должность премьер-министра лидера оппозиции Петера Фиалы. Ожидается, что президент встретится с ним в субботу.

При этом Бабиш уже заявил, что не намерен возглавлять переговоры о формировании правительства, поскольку у его политической силы нет большинства в парламенте.

Правопопулистская партия Бабиша ANO к удивлению многих наблюдателей не смогла набрать абсолютное большинство на парламентских выборах. Больше голосов набрала правоцентристская коалиция "Вместе" (Spolu): за нее проголосовали 27,8% избирателей, а за ANO — 27,1%.

Земан, обещавший голосовать за Бабиша, до выборов говорил, что поручит формирование правительства лидеру крупнейшей партии, а не какому-то объединению из нескольких партий. Это означает, что ANO, несмотря на проигрыш на выборах, могла рассчитывать на то, чтобы остаться у власти.

Однако в пятницу Земан заявил, что говорил с Бабишем и тот сказал ему, что "не намерен становиться премьером". "Никто не хочет с ним иметь дела", — сказал президент журналистам о Бабише.

Первое заседание парламента Чехии нового созыва должно состояться 8 ноября.